Власти Египта и Катара поприветствовали решение ХАМАС об освобождении заложника
Власти Египта и Катара поприветствовали намерение палестинского движения ХАМАС освободить израильского заложника с гражданством США. Соответствующее заявление 11 мая опубликовано на сайте министерства иностранных дел Египта.
«Египет и Катар приветствуют согласие ХАМАС освободить американского заложника Идена Александра. Это освобождение является жестом доброй воли и обнадеживающим шагом на пути к возвращению за стол переговоров для достижения прекращения огня в секторе Газа, освобождения [израильских] заложников и [палестинских] заключенных», — отметили в ведомстве.
Администрации двух государств также выразили надежду на возобновление беспрепятственной доставки гуманитарного груза на территорию сектора Газа.
Представители ХАМАС 11 мая выразили намерение освободить гражданина США Идена Александра. Советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подтвердил эти планы. По его словам, данное действие со стороны ХАМАС является «жестом доброй воли в адрес американской стороны».