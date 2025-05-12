Никарагуа заинтересована заключить с РФ соглашение о стратегическом партнерстве
Манагуа заинтересована заключить соглашение о стратегическом партнерстве с РФ по примеру Венесуэлы. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.
«Конечно же, да. Мы считаем себя стратегическим партнером России, и такого типа соглашение могло бы способствовать еще большему усилению связей между нашими странами и, как итог, привело бы к взаимной выгоде. Мы будем работать в этом направлении», — сказал Ортега.
Соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой было подписано 7 мая в ходе официального визита президента Николаса Мадуро в РФ.
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