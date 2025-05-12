Столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ
Столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 11 мая и закончилась со счетом 2:0.
В команде победителей отметились полузащитники Хорхе Карраскаль (7-я минута), забивший пенальти, и Данил Глебов (30).
Благодаря победе «Динамо» обошло «Спартак» и вышло на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» с 51 очком расположился на пятом месте.
В следующем туре 18 мая «Динамо» проведет домашний матч против тольяттинского «Акрона», а красно-белые сыграют в гостях с самарскими «Крыльями Советов».
Московский «Спартак» 4 мая сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0. По ее итогу «Спартак» (51 очко) занял третью строку в турнирной таблице РПЛ, но потерял шансы на титул. «Факел» остался на последнем месте (16 очков).