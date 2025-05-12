При возгорании на нефтегазовом месторождении в ЯНАО пострадали три человека
Три человека пострадали в результате возгорания скважины на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом 11 мая сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
«Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины. Во время пожара пострадало трое рабочих», — заявляется в официальном Telegram-канале ведомства.
Пострадавшие являются работниками компаний «Харампурнефтегаз», «Везерфорд» и «Беларуснефть Сибирь». В результате ЧП, как отмечается, здоровью трех рабочих был нанесен тяжкий вред.
По факту произошедшего назначены криминалистические и пожарно-технические экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В сообщении ведомства указано, что вся документация с предприятия была изъята.
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили 6 мая о локализации возгорания, произошедшего на предприятии в цеху по производству металлического порошка. При этом инцидент, как отметили в ведомстве, на работу завода не повлиял.