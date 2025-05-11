В результате ДТП в Ростовской области один человек погиб и еще один пострадал
В результате ДТП в Ростовской области один человек погиб и еще один пострадал. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.
«В 19:08 на 0 км плюс 600 м автодороги Ростов – Азов, по предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом Honda, не справился с управлением, допустил падение с последующим наездом на металлическое барьерное ограждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате происшествия водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажир-женщина, чья личность еще устанавливается, была госпитализирована с травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.
В прокуратура Иркутской области 11 мая сообщила, что житель Ангарска принял участие в нелегальных гонках, в ходе которых сбил насмерть одного пешехода, еще два человека получили травмы. Позднее стало известно, что, по предварительным данным, координатором мероприятия оказалась местная жительница.