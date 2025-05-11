Подросток пострадал в Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль
При атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Борки в Белгородской области пострадал подросток. Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Еще один движущийся автомобиль атакован вражеским FPV-дроном в селе Борки Валуйского округа. Пострадал подросток, находившийся в машине. 17-летнего парня с осколочным ранением ноги бригада «скорой» доставляет в Валуйскую ЦРБ», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.
Губернатор Белгородской области 11 мая сообщил о ранении женщины в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ по движущемуся автомобилю. Она была доставлена с множественными осколочными ранениями в больницу.