В ХАМАС сообщили о планах освободить заложника Израиля с гражданством США
Палестинское движение ХАМАС намерено освободить израильского заложника с американским гражданством Идена Александра. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе ХАМАС.
«ХАМАС в течение последних нескольких дней провел переговоры с американской администрацией и по итогам консультаций решил продемонстрировать позитивный настрой и отпустить израильского заложника Идена Александра, обладающего двойным гражданством», — говорится в заявлении движения в Telegram-канале.
Тогда же советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подтвердил планы по освобождению заложника. По его словам, данное действие со стороны ХАМАС является «жестом доброй воли в адрес американской стороны».
«По оценке Вашингтона, этот шаг может стать прологом к возобновлению переговоров о возвращении заложников на основе первоначального плана [спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена] Уиткоффа, который Израиль уже одобрил», — сообщил советник в своем Telegram-канале.
Помимо этого, агентство Ynet также отметило, что в движении подтвердили освобождение заложника после проведенных с администрацией президента США Дональда Трампа контактов. Уточняется, что родителей Александра уведомили об освобождении сына. Они вместе с Уиткоффом направляются в Израиль.
Кроме того, газета The Times of Israel со ссылкой на источник сообщила о том, что освобождение Александра может состояться в понедельник, 12 мая.
Телекомпания Al Jazeera 6 мая сообщила о том, что в ХАМАС заявили об опасности для израильских заложников в случае расширения наземной операции Израиля в Газе. Представители движения заявили, что действия Израиля подтверждают его готовность совершать новые военные преступления под покровительством США против населения сектора Газа.