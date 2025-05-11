Пытавшийся похитить девушку в Волгодонске мужчина задержан в Элисте
Мужчина, пытавшийся похитить 20-летнюю девушку в Волгодонске Ростовской области, был задержан в Элисте. Об этом 11 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В городе Элисте оперативники задержали злоумышленника и передали его своим коллегам из Ростовской области», — говорится в сообщении, выложенном в личном Telegram-канале Ирины Волк.
Отмечается, что в ходе оперативных действий сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Ростовской области удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 37-летний уроженец Калмыкии. По факту произошедшего начата проверка для принятия соответствующего процессуального решения.
Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области 11 мая сообщила, что в Волгодонске мужчина напал на девушку и попытался увести ее, однако ему помешал ребенок. После случившегося подозреваемый скрылся с места происшествия.