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Пытавшийся похитить девушку в Волгодонске мужчина задержан в Элисте

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Фото: t.me/IrinaVolk_MVD
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Мужчина, пытавшийся похитить 20-летнюю девушку в Волгодонске Ростовской области, был задержан в Элисте. Об этом 11 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В городе Элисте оперативники задержали злоумышленника и передали его своим коллегам из Ростовской области», — говорится в сообщении, выложенном в личном Telegram-канале Ирины Волк.

Отмечается, что в ходе оперативных действий сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Ростовской области удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 37-летний уроженец Калмыкии. По факту произошедшего начата проверка для принятия соответствующего процессуального решения.

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Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области 11 мая сообщила, что в Волгодонске мужчина напал на девушку и попытался увести ее, однако ему помешал ребенок. После случившегося подозреваемый скрылся с места происшествия.

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