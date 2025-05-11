У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату в Тихом океане. Об этом 11 мая сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 5 км к северо-западу от столицы Порт-Вила с населением порядка 35,9 тыс. человек. При этом очаг залегал на глубине около 60 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 4,7 10 мая произошло у побережья Эквадора. По информации EMSC, эпицентр сейсмособытия располагался в 43 км к юго-востоку от города Гуаякиль, в котором проживает более 1,9 млн человек. Очаг находился на глубине 10 км.