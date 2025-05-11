В Мадриде прошло масштабное шествие «Бессмертного полка»

В Мадриде прошло шествие «Бессмертного полка», которое в год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) собрало рекордное число участников, прибыли даже гости из Латинской Америки. Об этом 11 мая сообщили организаторы.

Шествие сопровождала полиция, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны неонацистов. В отличие от Германии и ряда других стран Евросоюза (ЕС), в Испании разрешены советские флаги, георгиевские ленты и даже шевроны участников спецоперации.

На акции в Мадриде развернули Знамя Победы, звучал голос легендарного диктора Юрия Левитана и песни военных лет, главной из которых стала «Священная война».

«Победа над нацизмом объединила всех людей. Россия внесла главный вклад в Победу, она понесла самые большие потери, но сейчас, к сожалению, мало кто на Западе это признает», — подчеркнул житель Мадрида Фернандо.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоялась в Перте в Австралии. Участники исполнили песни «Катюша» и «Журавли» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы отметили и в других странах. Так, 9 мая тысячи жителей и гостей Берлина приняли участие в памятных мероприятиях. Они исполнили музыкальную композицию «Катюша» и возложили цветы к мемориалам. При этом некоторые участники мероприятий столкнулись с запретом организации памятного шествия и провокаторами, которые растянули флаги Украины, а также выступали против акции.