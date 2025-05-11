В массовом ДТП на автомагистрали в Германии пострадали более 20 человек
Более 20 человек пострадали в результате массового ДТП с участием автобуса близ Бонна на западе Германии. Об этом сообщила газета Kurier.
«На немецкой автомагистрали А59 недалеко от Бонна автобус, следовавший до аэропорта, столкнулся с пятью автомобилями — пострадали более 20 человек», — следует из публикации.
Как сообщает газета, автобус направлялся вместе с пассажирами в аэропорт. Кроме того, по данным Kurier, 63-летнего пассажира автомобиля, который столкнулся с автобусом, зажало внутри. Мужчину доставили в медучреждение на вертолете. Еще шесть человек, которые находились в транспортных средствах, получили травмы средней степени тяжести.
Правоохранители перекрыли участок дороги для проведения спасательных работ и начали расследование инцидента.
Ранее в этот же день на Шри-Ланке автобус съехал с дороги и упал в пропасть. Сообщалось, что число погибших в результате ДТП достигло 21.