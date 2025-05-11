Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона в международных отношениях похоже на подготовку к вооруженному конфликту. Об этом 11 мая заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

«Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к <конфликту>, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения <украинского кризиса>», — сказала лидер фракции.

Она добавила, что он уже много раз утверждал, что у него есть решение конфликта на Украине, но сделать ему ничего не удалось.

Макрон в этот же день заявил, что предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая является якобы «недостаточным шагом», добавила «Газета.Ru».

Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.