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Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях

Ле Пен: поведение Макрона похоже на подготовку к вооруженному конфликту
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Поведение президента Франции Эммануэля Макрона в международных отношениях похоже на подготовку к вооруженному конфликту. Об этом 11 мая заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

«Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к <конфликту>, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения <украинского кризиса>», — сказала лидер фракции.

Она добавила, что он уже много раз утверждал, что у него есть решение конфликта на Украине, но сделать ему ничего не удалось.

Макрон в этот же день заявил, что предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая является якобы «недостаточным шагом», добавила «Газета.Ru».

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры»
Владимир Путин объявил о готовности РФ начать прямой диалог с Украиной уже 15 мая

Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

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