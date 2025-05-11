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В Вологде прошла реконструкция боев времен Великой Отечественной войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В парке Победы Вологды в воскресенье, 11 мая, прошла военно-историческая реконструкция «На линии фронта. Май 45-го».

В мероприятии поучаствовали реконструкторы-вологжане и жители других городов. С 2016 года это событие проводится ежегодно, каждый раз оно посвящено отдельному эпизоду Великой Отечественной войны (ВОВ).

На реконструкции использовалась пиротехника для имитации взрывов ручных гранат, а также охолощенное оружие, снаряженное светошумовыми патронами, в ходе демонстрации боя комментаторы поясняли, что именно отыгрывают одетые в историческую военную форму реконструкторы.

Кроме того, для зрителей были организованы различные интерактивные площадки.

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В этот же день в Череповце состоялось открытие памятника курсантам Лепельского пехотного и Череповецкого военного училищ. Выпускники 1940–1941 почти в полном составе погибли на полях сражений ВОВ. Монумент представляет собой скульптурную группу из трех фигур бойцов, к ним возложили венки и гвоздики.

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