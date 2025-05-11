Мадуро отметил стойкость родителей Путина в годы Великой Отечественной войны

Глава Венесуэлы Николас Мадуро поражен силой духа родителей президента РФ Владимира Путина, которую они проявили во время Великой Отечественной войны. Об этом 11 мая он рассказал во время осмотра выставки патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге.

«Это родной город Владимира Путина. Нам поведали историю его отца, который сражался на фронте, который почти погиб, но чудесным образом ему удалось спастись. У Владимира Путина была очень храбрая семья», — подчеркнул Мадуро.

Кроме того, он отметил, что узнал многое о подвигах советских солдат, благодаря которым «удалось спасти страну, Европу и все человечество». Кроме того, глава Боливарианской республики посетил Пискаревское кладбище.

Мадуро рассказал о планах развивать сотрудничество с Санкт-Петербургом, чтобы граждане Венесуэлы могли изучить историю, посетив этот город.

Мадуро 10 мая возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сообщалось, что в мероприятии также приняла участие супруга президента Венесуэлы Силия Флорес.