В Череповце открыли памятник курсантам Лепельского и Череповецкого училищ

В Череповце в воскресенье, 11 мая, состоялось открытие памятника курсантам Лепельского пехотного и Череповецкого военного училищ.

Монумент представляет собой скульптурную группу из трех фигур бойцов, собравшиеся возложили к ним венки и красные гвоздики. В церемонии открытия памятника приняла участие делегация из Белоруссии.

Лепельское пехотное училище было передислоцировано в Череповец из Белоруссии перед самой Великой Отечественной войной (ВОВ). Почти все выпускники 1940–1941 годов погибли на полях сражений. Позднее училище было переименовано в Череповецкое военное.

Минобороны РФ в этот же день сообщило, что военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» восстановили памятник героям ВОВ в селе Булавиновка в Луганской Народной Республике (ЛНР).