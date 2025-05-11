Умер детский прозаик и поэт Евгений Клюев

Поэт, прозаик, журналист и драматург Евгений Клюев скончался 9 мая. Об этом на сайте Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) сообщили 11 мая.

«9 мая скончался сказочник и поэт Евгений Клюев», — следует из публикации.

В театре добавили, что 11 мая его труппа сыграет спектакль «Вальс простого карандаша» по произведению Клюева.

Поэт родился 3 января 1954 года в городе Калинине (современное название — Тверь). В 1992-1993 годах Клюев руководил редакцией газеты «Миссия». Кроме того, он занимал должность декана факультета журналистики в Университете российской академии образования три года.

В 1996 году Клюев переехал в Данию, где работал преподавателем датского языка в Лингвистическом центре. Будучи далеко от дома, он продолжал создавать художественные, научные работы и публицистику.

Писатель стал лауреатом Русской премии в 2012 году. Помимо этого, его произведения включены в школьные программы, а театральные постановки показывают на сценах по всему миру.