Россия делает всё возможное, чтобы урегулировать украинский конфликт при помощи дипломатии. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.

«Президент [РФ Владимир] Путин делает всё возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства указал, что Россия не согласилась с идеей размещения европейских миротворцев на Украине. Песков заявил, что РФ не может допустить, чтобы инфраструктура НАТО оказалась вблизи ее границ.

«Мы против такого шага, который мог бы угрожать нашей безопасности», — сказал он, комментируя возможное вступление Украины в альянс.

В этот же день официальный представитель Кремля заявил, что предложение, озвученное президентом России Владимиром Путиным, о проведении переговоров с Украиной свидетельствует о настоящем стремлении к миру. Он подчеркнул, что его можно достичь лишь в результате серьезных бесед.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, но Европа требует «продолжения банкета».