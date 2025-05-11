Предложение российского президента Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной стало ударом по «разжигателям» этого конфликта. Об этом 11 мая заявил французский политик Флориан Филиппо.

«Это наносит удар [президенту Франции Эммануэлю] Макрону и всем разжигателям <конфликта>, которые притворяются сторонниками мира, в то время как делают всё, чтобы это переросло в <конфликт>», — сказал политик в беседе с «РИА Новости».

Филиппо отметил, что существует целый лагерь представителей Европы, в который входят, например, Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, политики из Польши и другие, кто, по его словам, стремится к обострению ситуации, сохранению напряженности в отношениях с Россией, отвергает наметившуюся динамику, направленную к установлению мира.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.