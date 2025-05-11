Глава МИД Франции Барро рассказал о новых санкциях Евросоюза против России

Почти половину ограничительных мер, включенных в 17-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, инициировала Франция. Об этом 11 мая в эфире радио France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Мы внесли свой вклад: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», — сказал глава МИД Франции.

Барро предупредил, что в случае отказа от перемирия страны Евросоюза усилят давление на Москву и у них якобы «есть возможность ввести еще более масштабные ограничения».

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 мая заявил, что новый пакет антироссийских санкций может быть принят в течение нескольких дней в случае отказа Москвы от условий Киева по перемирию на 30 дней. Глава республики заявил, что новые санкции будут «гораздо жестче» для российской экономики и должны выполнять роль сдерживающего фактора. При этом он отметил, что готов способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая. Каллас уточнила, что объединение намерено снять санкции «только после компенсации Украине всего ущерба».