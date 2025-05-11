Песков назвал слова Зеленского накануне Дня Победы граничащими с безумием

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, содержащие угрозы гостям памятных мероприятий в честь Дня Победы в Москве, являются проявлением государственного терроризма и граничат с безумием. Об этом 11 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главное не беспилотники, главное — это беспрецедентно провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне главы государства делать такие заявления — ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое было опубликовано в Telegram-канале корреспондента 11 мая.

Песков напомнил о заявлении украинского президента, что тот не может гарантировать безопасность лидерам других стран, прибывшим в Москву на 9 Мая. Официальный представитель Кремля отметил, что такие слова находятся «на грани безумия», и добавил, что киевский режим «подкрепил эту грань безумия роем беспилотников».

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в рамках проведения специальной военной операции с 8 по 11 мая, приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Песков заявил, что такое перемирие является проявлением доброй воли России.

СМИ 3 мая сообщили, что глава киевского режима отверг предложение РФ о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что Украина не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые планируют прибыть 9 мая в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Зеленского прямой угрозой.