Захарова: реакция Банковой показывает, что Киев плохо понял предложение Путина

Реакция Банковой свидетельствует о том, что Украина не совсем правильно интерпретировала предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле. Об этом 11 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — сказала она «Известиям».

По словам дипломата, Путин ясно обозначил необходимость обсуждения первопричин конфликта в рамках переговорного процесса. Только после этого можно будет перейти к вопросам о перемирии.

Кроме того, Захарова отметила, что предложение российского лидера получило поддержку со стороны сотен мировых политиков.

Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на предложение Путина о переговорах выдвинул ультиматум. Он заявил, что прекращение огня должно произойти 12 мая, после чего Украина будет готова к встрече в Стамбуле.