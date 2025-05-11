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В Гамбурге более 40 человек получили травмы во время празднования победы в матче
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В Гамбурге более 40 человек получили травмы во время празднования победы в матче

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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В ходе празднования победы футбольного клуба Hamburger SV в Гамбурге 44 болельщикам оказали медицинскую помощь. Об этом 11 мая сообщила газета Tagesspiegel.

«Один человек был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами. Еще 19 футбольных болельщиков обратились в окрестные клиники с тяжелыми травмами, пять — с легкими», — следует из публикации.

Как уточняет Tagesspiegel, зрители прыгали на поле с трибун. Кроме того, некоторые получили травмы в результате потасовок после матча.

Вечером 10 мая главный футбольный клуб Гамбурга Hamburger SV обыграл клуб SSV Ulm со счетом 6:1.

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Ранее, 4 мая, болельщик клуба «Аталанта» погиб в Италии от ножевых ранений в результате стычки с футбольными фанатами «Интера». Конфликт произошел на почве разногласий между фанатами двух противоборствующих команд. Уточнялось, что подозреваемый арестован и находится под стражей.

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