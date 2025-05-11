В Гамбурге более 40 человек получили травмы во время празднования победы в матче
В ходе празднования победы футбольного клуба Hamburger SV в Гамбурге 44 болельщикам оказали медицинскую помощь. Об этом 11 мая сообщила газета Tagesspiegel.
«Один человек был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами. Еще 19 футбольных болельщиков обратились в окрестные клиники с тяжелыми травмами, пять — с легкими», — следует из публикации.
Как уточняет Tagesspiegel, зрители прыгали на поле с трибун. Кроме того, некоторые получили травмы в результате потасовок после матча.
Вечером 10 мая главный футбольный клуб Гамбурга Hamburger SV обыграл клуб SSV Ulm со счетом 6:1.
Ранее, 4 мая, болельщик клуба «Аталанта» погиб в Италии от ножевых ранений в результате стычки с футбольными фанатами «Интера». Конфликт произошел на почве разногласий между фанатами двух противоборствующих команд. Уточнялось, что подозреваемый арестован и находится под стражей.