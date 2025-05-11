ВС РФ поразили цех ремонта самолетов и склад безэкипажных катеров ВСУ
После завершения перемирия, объявленного с 00:00 8 мая по 00:00 11 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы России уничтожили цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров (БЭК) и хранилища боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 мая сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны добавили, что за сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 143 БПЛА самолетного типа.
Также военнослужащие РФ поразили пункты дислокации боевиков киевского режима и иностранных наемников в 80 районах.
Минобороны РФ 7 мая сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в интересах группировки войск «Север». Уточняется, что в ходе выполнения задачи летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и ликвидировали бронированную технику и личный состав противника.