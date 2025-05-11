Песков: киевский режим хотел сорвать празднование Дня Победы в Москве
Киевский режим пытался сорвать празднование Дня Победы 9 Мая в Москве. Об этом 11 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, скорее была попытка срыва», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в его в Telegram-канале.
Песков отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес мировых лидеров, которые приняли участие в параде, были «безумными».
«Главное не беспилотники, главное — это беспрецедентно провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне главы государства делать такие заявления — ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — добавил официальный представитель Кремля.
Он добавил, что в дни празднования Дня Победы российские системы ПВО работали эффективно.
СМИ 3 мая сообщили, что глава киевского режима отверг предложение РФ о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что Украина не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Зеленского прямой угрозой.
Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в зоне специальной военной операции с 8 по 11 мая, приуроченном к годовщине Победы. Песков заявил, что прекращение к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России.