Реклама
Прямой эфир
Общество
СК проведет проверку по факту осквернения флага с георгиевской лентой в Обнинске
Общество
Мишустин утвердил концепцию развития коренных малочисленных народов до 2036 года
Мир
Папа римский Лев XIV призвал к миру на Украине и прекращению огня в секторе Газа
Происшествия
Один человек погиб при опрокидывании лодки во Владивостоке
Мир
Премьер Баварии Зедер выступил против запрета партии АдГ
Политика
Дипломат указал на реальные шаги РФ к миру после предложения о переговорах с Киевом
Общество
В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении местного жителя
Мир
Фицо ответил на критику Каллас из-за визита в Москву
Происшествия
Две женщины пострадали из-за атаки ВСУ на село Гуево в Курской области
Мир
Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам
Мир
Мирошник указал на желание Зеленского использовать перемирие для перевооружения ВСУ
Мир
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом
Мир
Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле
Мир
В Иране указали на противоречивую позицию США в переговорах по ядерной программе
Армия
ВСУ за время перемирия свыше 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня
Мир
Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах ультиматумом
Мир
Захарова прокомментировала реакцию киевского режима на слова Путина о переговорах
Сюжет:

Песков: киевский режим хотел сорвать празднование Дня Победы в Москве

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Киевский режим пытался сорвать празднование Дня Победы 9 Мая в Москве. Об этом 11 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, скорее была попытка срыва», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в его в Telegram-канале.

Песков отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес мировых лидеров, которые приняли участие в параде, были «безумными».

«Главное не беспилотники, главное — это беспрецедентно провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне главы государства делать такие заявления — ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — добавил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что в дни празднования Дня Победы российские системы ПВО работали эффективно.

Неконтактные лица: Москва не видит готовности Киева к реальным переговорам
Возможно ли возобновление прямого диалога России и Украины

СМИ 3 мая сообщили, что глава киевского режима отверг предложение РФ о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что Украина не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Зеленского прямой угрозой.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в зоне специальной военной операции с 8 по 11 мая, приуроченном к годовщине Победы. Песков заявил, что прекращение к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025