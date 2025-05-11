Премьер Баварии Зедер выступил против запрета партии АдГ
Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) стал бы «чрезмерной реакцией». Об этом 11 мая сообщила газета Bild am Sonntag.
«Я против процедуры запрета, то есть чрезмерной реакции. Я считаю процедуру запрета неправильным подходом», — отметил политик.
Он считает, что оценка АдГ как правоэкстремистской якобы не могла появиться на пустом месте, однако политик подчеркнул, что Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка) должно обосновать свое заключение.
Зедер добавил, что никто не знает, к чему приведет такой подход германских властей, и заявил, что нельзя запрещать партии каждые три года.
Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ 2 мая классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.
Позже, 5 мая, АдГ подала в суд на это федеральное ведомство за его решение. Газета Bild 8 мая сообщила, что контрразведка временно приостановила определение партии как правоэкстремистской до вынесения соответствующего решения судом.