Карта спецоперации на Украине 11 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 мая можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что, в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) РФ, президента Владимира Путина, принятым по гуманитарным соображениям, в дни празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 00:00 мск 8 мая до 00:00 11 мая группировки армии России в зоне спецоперации строжайше соблюдали режим прекращения огня.

Несмотря на это, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили вести боевые действия против сил РФ. В частности, украинские военные предприняли пять попыток прорыва через границу в районах Курской и Белгородской областей, совершили 37 атак и одну разведку боем по направлению к курскому приграничью, в Сумской и Харьковской областях, в ДНР и ЛНР.

В министерстве отметили, что общее число нарушений гуманитарного перемирия со стороны ВСУ составило 14 043, в том числе противник провел 9918 сбросов и ударов с применением беспилотников.

После 00:00 11 мая, когда истек срок перемирия, армия России продолжила проведение специальной военной операции. Так, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне их ответственности ВСУ потеряли станцию до 190 военнослужащих, радиоэлектронной борьбы «Квертус», американский бронетранспортер М113, шесть пикапов, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 1561 боевая машина реактивных систем залпового огня, 283 вертолета, 24 671 орудие полевой артиллерии и минометов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 276 танков и других боевых бронированных машин, 56 735 беспилотных летательных аппаратов, 35 262 единицы специальной военной автомобильной техники.

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