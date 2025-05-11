В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении местного жителя

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в похищении местного жителя у магазина в Магасе. Об этом 11 мая сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ингушетии.

Уточняется, что 10 мая группа не менее чем из шести человек совершила похищение с применением оружия. После преступления злоумышленники скрылись с места происшествия.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия»). Один из подозреваемых был задержан и доставлен в следственный отдел, где в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

«Также установлено место нахождение потерпевшего, он госпитализирован в медицинское учреждение города Назрани с различными телесными повреждениями», — указано в Telegram-канале СУ СК.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.

29 апреля в городе Уяр Красноярского края задержали мужчину в нетрезвом состоянии, который пытался похитить девятилетнего мальчика. Он подошел к детям на площадке и предложил одному из них пройти с ним, но после отказа схватил ребенка за руку и пригрозил ему. Мальчику удалось спастись благодаря соседу, который вышел на шум. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.