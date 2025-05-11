Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в мирном урегулировании на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова способствовать достижению мирного урегулирования на Украине, включая проведение переговоров на своей территории. Об этом 11 мая сообщил телеканал CNN Turk.
«Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира», — приводятся в публикации слова Эрдогана.
Турецкий лидер подчеркнул важность сотрудничества в переговорах между Россией и Украиной. Эрдоган заявил, что достигнут «исторический поворотный момент» в мирном урегулировании украинского конфликта.
11 мая президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.
Также Путин заявил, что в воскресенье у него состоится разговор с Эрдоганом. Российский лидер отметил, что хочет обратиться к Турции с просьбой предоставить возможность проведения переговоров на территории страны.