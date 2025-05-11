Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в морской сфере
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев провел переговоры с генеральным секретарем Компартии Вьетнама То Ламом, касающиеся партнерских отношений стран в сфере морской деятельности. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе Морколлегии.
«Уделено внимание углублению двустороннего сотрудничества в области судостроения, функционирования портовой инфраструктуры, выстраивания новых транспортно-логистических цепочек, обучения вьетнамских судостроителей в российских образовательных учреждениях», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.
Отмечается, что Патрушев и То Лам во время встречи также обсудили вопросы научно-технологического взаимодействия между Россией и Вьетнамом.
Накануне Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с То Ламом.
В тот же день российский лидер заявил, что отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям. В качестве примера президент привел товарооборот РФ и Вьетнама, который в 2024 году вырос на 20%, что является положительным результатом.