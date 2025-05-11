В молдавском учебнике написали о войне Кишинева с Москвой из-за Приднестровья
В новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что Кишинев вел войну с Россией из-за Приднестровья. Об этом 11 мая сообщили «РИА Новости».
«Местные историки заявляют, что сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала «в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года ПМР», — указано в публикации.
Согласно тезисам издания, Молдавия пыталась сохранить целостность, тогда как Россия якобы продолжала реализовывать свои интересы.
В агентстве напомнили, что в Приднестровье более половины жителей — русские и украинцы, которые стремились к выходу из Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии. После неудачной попытки молдавских властей решить проблему силой в 1992 году ПМР стало неподконтрольной Кишиневу территорией.
20 января глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что в Молдавии планируют издать учебник по истории, оправдывающий союз Румынии с нацистами во Второй мировой войне. В издании не содержится осуждения фашистского режима маршала Иона Антонеску, который был казнен за свои военные преступления. Вместо этого бойцы Красной армии, освободившие Молдавию и Румынию, названы оккупантами.