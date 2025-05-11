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Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной. Что пишут СМИ

Путин предложил Украине перейти к прямым мирным переговорам
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Президент России Владимир Путин предложил Украине без предварительных условий возобновить прямые переговоры, которые были прерваны три года назад. Встреча должна состояться 15 мая в Стамбуле. Что пишут зарубежные СМИ об этом предложении — в дайджесте «Известий».

Reuters: Путин предлагает прямые мирные переговоры с Украиной после трех лет конфликта

Президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной, направленные на прекращение конфликта. Эту инициативу поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев готов к переговорам, но Москва должна согласиться на прекращение огня.

Reuters

Поскольку российские войска продвигались вперед, глава Кремля до сих пор предложил мало уступок, но инициировал переговоры с Украиной в Стамбуле, которые, по его словам, будут проведены без предварительных условий и направлены на прочный мир.

Президент США Дональд Трамп, который говорил, что хочет, чтобы его запомнили как миротворца, и неоднократно обещал положить конец конфликту, сказал, что для России и Украины настает великий день, если «кровавая баня» будет прекращена.

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Al Jazeera: Путин предлагает прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая

Президент России Владимир Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий для достижения прочного мира и устранения первопричин трехлетнего конфликта. Предложение поступило через несколько часов после того, как лидеры Украины, Франции, Германии, Польши и Соединенного Королевства призвали к безоговорочному 30-дневному прекращению огня.

Al Jazeera

Лидеры, которые встречались в Киеве, заявили, что их призыв поддерживается президентом США Дональдом Трампом, и пригрозили массовыми новыми санкциями против Москвы, если она не согласится с их планом.

Путин, однако, отклонил это предложение, критикуя европейские ультиматумы и антироссийскую риторику, прежде чем изложить встречное предложение о возобновлении российско-украинских переговоров. Путин также заявил, что 11 мая поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о содействии переговорам.

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Türkiye Today: Путин предлагает переговоры по Украине в Стамбуле 15 мая

Президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, через несколько часов после того, как Киев и европейские лидеры призвали к безусловному 30-дневному прекращению огня, который начнется в понедельник. Путин также сказал, что он хочет, чтобы переговоры устранили первопричины конфликта и установили долгосрочный мир.

Türkiye Today

«Мы не исключаем, что в ходе этих переговоров мы сможем договориться о каком-то новом прекращении огня», — добавил он, не обращаясь непосредственно к призыву, сделанному лидерами Украины, Великобритании, Франции, Германии и Польши начать прекращение огня в понедельник.

Путин также отметил роль Турции в организации российско-украинских переговоров и сказал, что проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросит организовать площадку для переговоров, чтобы обсудить пути к миру с Украиной. Путин подчеркнул, что Россия готова вести переговоры без предварительных условий. По его словам, те, кто искренне ищет мира, поддержат эту инициативу.

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The Jerusalem Post: Путин предлагает прямые мирные переговоры с Украиной

Владимир Путин заявил, что Россия предлагает провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, которые, по его словам, должны быть направлены на достижение прочного мира и устранение коренных причин конфликта. Он сказал, что Россия предлагает провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле в попытке «устранить первопричины конфликта» и «добиться восстановления долгосрочного, прочного мира».

The Jerusalem Post

«Это не Россия прервала переговоры в 2022 году. Это был Киев», — сказал Путин.

Несмотря на то что Украина сорвала переговоры три года назад, Россия готова возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Переговорный процесс в Стамбуле должен начаться уже 15 мая.

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