Путин предложил Украине переговоры в Турции и поблагодарил гостей юбилея Победы
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 11 мая, предложил Украине возобновить переговоры в Турции и поблагодарил гостей, которые посетили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
«Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий», — сказал он в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Российский лидер предложил начать переговоры 15 мая. Он подчеркнул важность устранения коренных причин конфликта для достижения устойчивого мира.
Кроме того, Путин добавил, что не исключает возможности достижения нового перемирия или прекращения огня в ходе обсуждений.
Бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил 11 мая в беседе с «Известиями», что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.