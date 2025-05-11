Песков назвал эффективной работу российской ПВО в дни празднования 80-летия Победы
Противовоздушная оборона России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне работала эффективно. Об этом 11 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы, утверждая, что невозможно обеспечить безопасность лидерам, прибывшим в Москву на 9 Мая. Песков подчеркнул, что такие высказывания могут рассматриваться как акт государственного терроризма.
«Главное не беспилотники, главное — это беспрецедентно провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне главы государства делать такие заявления — ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовал корреспондент в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в зоне специальной военной операции с 8 по 11 мая, приуроченном к годовщине Победы. Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России.
3 мая СМИ сообщили, что глава киевского режима отверг предложение РФ о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что Украина не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые планируют прибыть 9 мая в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Зеленского прямой угрозой.