Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Киевом доказывает, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом 11 мая «Известиям» сообщил российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

«Россия заинтересована в мирном регулировании украинского кризиса, причем в самые кратчайшие сроки. По сути, мы ведь вернулись в ситуацию 2022 года, когда именно Россия выдвинула предложение не только о прекращении огня, о котором без конца трещат западноевропейские руководители государств и правительств, но и мирного урегулирования», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что предложение России заключается не в том, чтобы прекратить огонь на какое-то время, а нацелено на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Он подчеркнул, что европейские страны и США активно пытаются выступать в роли посредников на переговорах, однако продолжают снабжать Украину оружием. Орджоникидзе назвал такую ситуацию абсурдом.

11 мая Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

Позже заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что предложение Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является логичным шагом и основано на национальных интересах РФ. Сенатор подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован странами Запада и распространяется не только на поле боя, но и на мировую экономику.