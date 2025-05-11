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Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» на Алтае

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Три человека погибли и еще три пострадали в ДТП в Алтайском крае в результате столкновения легкового автомобиля и «КамАЗа». Об этом 11 мая сообщила Госавтоинспекция региона.

Уточняется, что авария произошла на 30-м км автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница с Новосибирской областью в Шелаболихинском районе. Водитель Toyota Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом».

«В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека: водитель и два мужчины — пассажиры легкового автомобиля (2001 года рождения, данные второго мужчины-пассажира устанавливаются)», — указано в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Кроме того, еще три пассажира Toyota Sprinter получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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В этот же день три автомобиля столкнулись на Москворецкой набережной в центре Москвы. Автомобиль марки Rolls-Royce врезался в Audi, после чего с машинами столкнулся Hyundai. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения иномарок нет.

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