Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам
Венгрия отложила переговоры с Украиной, назначенные на 12 мая, касающиеся вопросов национальных меньшинств. Об этом 11 мая сообщили в украинском министерстве юстиции.
«Встреча должна была стать началом регулярных переговоров», — указано в Telegram-канале минюста.
Консультации планировались в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация. Причина, по которой Венгрия их перенесла, не уточняется.
9 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Киева в Будапеште. По его словам, Венгрия «никогда не поставляла Украине оружие и никогда не будет».
Затем глава МИД Украины Андрей Сибига завил, что послу Венгрии в Киеве была вручена нота, в которой содержится предписание покинуть территорию страны двум венгерским дипломатам в ближайшие 48 часов. Уточнялось, что данные действия были предприняты в ответ на действия Будапешта.