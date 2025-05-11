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Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Минюст Украины: Венгрия перенесла переговоры по нацменьшинствам
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Фото: TASS/EPA/Noemi Bruzak
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Венгрия отложила переговоры с Украиной, назначенные на 12 мая, касающиеся вопросов национальных меньшинств. Об этом 11 мая сообщили в украинском министерстве юстиции.

«Встреча должна была стать началом регулярных переговоров», — указано в Telegram-канале минюста.

Консультации планировались в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация. Причина, по которой Венгрия их перенесла, не уточняется.

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9 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Киева в Будапеште. По его словам, Венгрия «никогда не поставляла Украине оружие и никогда не будет».

Затем глава МИД Украины Андрей Сибига завил, что послу Венгрии в Киеве была вручена нота, в которой содержится предписание покинуть территорию страны двум венгерским дипломатам в ближайшие 48 часов. Уточнялось, что данные действия были предприняты в ответ на действия Будапешта.

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