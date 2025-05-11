Песков указал на стремление Путина к миру на Украине
Предложение, озвученное президентом России Владимиром Путиным о проведении переговоров с Украиной, свидетельствует о настоящем стремлении к миру. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — сказал он в эфире Первого канала.
Песков подчеркнул, что прочный мир можно достичь лишь в результате серьезных переговоров и Путин продемонстрировал готовность к таким обсуждениям.
В этот же день Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.
Позже бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.