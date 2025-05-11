Собянин рассказал о планах реновации спортивных объектов

Правительство Москвы реализует программу создания качественной спортивной инфраструктуры в районах города. К новому стандарту приведут 175 спорткомплексов, включая бассейны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для миллионов москвичей регулярные тренировки — не просто мода, а стиль жизни. Для них Правительство Москвы реализует масштабную программу создания доступной и качественной спортивной инфраструктуры», — подчеркнул Собянин в своем блоге.

Мэр напомнил, что многие районные физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) Москвы были построены несколько десятилетий назад. В некоторых наблюдается значительный износ инженерных систем.

Как ожидается, в результате реализации программы в Москве появятся современные многофункциональные спортивные центры. Новые ФОК будут адаптированы под занятия различными видами спорта: от фитнеса и йоги до игровых видов спорта и единоборств.

В ходе реконструкции изменится также внешний облик спортивных объектов. Фасады и входные группы, стойки регистрации будут выполнены в фирменном стиле.

Всего к новому стандарту планируется привести 175 спорткомплексов, в том числе 57 бассейнов. В прошлом году работы завершились на 14 из них, а в этом — будут обновлены еще два десятка, написал Собянин.