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Сюжет:

Ушаков отметил важность учета итогов прерванных в 2022 году переговоров по Украине

Ушаков: переговоры по Украине должны идти с учетом итогов прерванных в 2022 году
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Фото: TASS/Zuma
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Переговоры в Стамбуле по Украине должны проходить с учетом итогов прерванных в 2022 году бесед и ситуации «на земле». Об этом 11 мая завил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«С учетом этого, с учетом, естественно, реальной ситуации», — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на соответствующую тему.

На вопрос о том, кто будет представлять Россию на переговорах, Ушаков сообщил, что окончательное решение примет президент России Владимир Путин, после чего последует официальное объявление.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры»
Владимир Путин объявил о готовности РФ начать прямой диалог с Украиной уже 15 мая

В этот же день Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.

Позже бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.

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