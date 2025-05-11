Ушаков отметил важность учета итогов прерванных в 2022 году переговоров по Украине
Переговоры в Стамбуле по Украине должны проходить с учетом итогов прерванных в 2022 году бесед и ситуации «на земле». Об этом 11 мая завил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«С учетом этого, с учетом, естественно, реальной ситуации», — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на соответствующую тему.
На вопрос о том, кто будет представлять Россию на переговорах, Ушаков сообщил, что окончательное решение примет президент России Владимир Путин, после чего последует официальное объявление.
В этот же день Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.
Позже бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.