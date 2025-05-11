Белоусов и командующий ЛНА Хафтар обсудили ситуацию в Ливии

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, чтобы обсудить текущую обстановку в Ливии. Об этом 11 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии», — говорится в заявлении.

Стороны подтвердили свою готовность развивать взаимодействие между военными ведомствами двух стран для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока.

10 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главнокомандующим ЛНА Хафтаром.

До этого, 8 мая, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с главой ЛНА Хафтаром в Москве. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности в Ливии, а также в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе.