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Макрон отреагировал на предложение Путина о переговорах с Украиной

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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является недостаточным шагом для урегулирования конфликта. Об этом 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это первый шаг, но этого недостаточно», — цитирует Макрона агентство AFP в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Он добавил, что безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры. По мнению президента Франции, таким образом Россия ищет возможность мирного урегулирования, но «всё еще хочет выиграть время».

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры»
Владимир Путин объявил о готовности РФ начать прямой диалог с Украиной уже 15 мая

11 мая Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

Позже бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.

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