Макрон отреагировал на предложение Путина о переговорах с Украиной
Предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является недостаточным шагом для урегулирования конфликта. Об этом 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Это первый шаг, но этого недостаточно», — цитирует Макрона агентство AFP в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Он добавил, что безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры. По мнению президента Франции, таким образом Россия ищет возможность мирного урегулирования, но «всё еще хочет выиграть время».
11 мая Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.
Позже бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.