В Красноярске электропоезд насмерть сбил мужчину

В Красноярске местный житель погиб из-за наезда электропоезда. Об этом 11 мая сообщила транспортная полиция Сибири.

«В дежурную часть Сибирского ЛУ МВД России поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Первомайская электропоездом смертельно травмирован мужчина», — указано в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что погибшим является 39-летний местный житель, который пересекал железнодорожные пути в неположенном месте перед локомотивом. Несмотря на экстренное торможение и звуковые сигналы, наезда избежать не удалось, мужчина скончался на месте.

Согласно данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, по данному факту проводится проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение смерти по неосторожности»).

В феврале в Татарстане электричка насмерть сбила двоих детей. По предварительным данным, двое несовершеннолетних переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал, однако предотвратить наезд не удалось.