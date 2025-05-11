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Внук Шарля де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Борьба за мир во всем мире требует максимального возможного вложения всех сил и воли. Об этом 11 мая заявил внук президента Франции в 1958–1969 годах Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого Пьер де Голль.

«Ни у кого нет монополии на мир, и очень важно, чтобы Международная премия мира имени Льва Толстого выступила за защиту мира во всем мире. Это и российская, и французская традиция. И я думаю, что очень важно вложить все наши усилия, всю нашу волю в борьбу за мир», — сказал он агентству «РИА Новости».

Он отметил, что у людей есть свобода выбора и обязанность бороться за мир и делать добро.

«Те, кто действительно хочет мира, не могут это не поддержать»
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Днем ранее Пьер де Голль заявил, что его дед Шарль де Голль представил бы свою страну в Москве на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, если бы жил в наши дни. Во время парада 9 мая он отметил, что освобождение Франции от фашистов — это результат совместных усилий советских военных и солдат французского Cопротивления.

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