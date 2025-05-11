Стало известно о возобновлении поставок риса из США в Россию
США возобновили экспорт риса в Россию. Об этом 11 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.
Уточняется, что регулярные поставки дикого риса были приостановлены в марте 2022 года, а последние разовые отгрузки состоялись в мае прошлого года.
Статистические данные показывают, что в феврале 2025-го Россия вновь начала закупать дикий рис у США, потратив на эти цели $154,7 тыс. В марте объем закупок составил $294,2 тыс. Таким образом, за два месяца Россия приобрела риса на сумму около $450 тыс. из Соединенных Штатов.
10 мая сообщалось, что США начали экспортировать косметические средства в РФ. В феврале объем поставок составил $15,8 тыс., а в марте эта цифра возросла до $504 тыс., что стало рекордом за последние три года.