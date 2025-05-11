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СМИ сообщили о планах Токио испытать прототип электромагнитной пушки

«Иомиури»: Япония в ближайшее время испытает электромагнитную рельсовую пушку
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Фото: Global Look Press/Naoki Nishimura
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Министерство обороны Японии в ближайшее время намерено провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки. Об этом 11 мая сообщила газета «Иомиури».

«Такое оружие имеет большую дальность и точность, может быть использовано для поражения любых воздушных целей, включая гиперзвуковые», — уточняет издание.

Сообщается, что таким оружием предполагается оснащать корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis. По данным газеты, разработка оружия ведется в сотрудничестве с Францией и Германией, а в создании прототипа используются материалы США.

Принцип работы рельсовой пушки заключается в разгоне снаряда вдоль двух металлических направляющих при помощи электромагнитного поля без использования пороха.

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