СМИ сообщили о планах Токио испытать прототип электромагнитной пушки

Министерство обороны Японии в ближайшее время намерено провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки. Об этом 11 мая сообщила газета «Иомиури».

«Такое оружие имеет большую дальность и точность, может быть использовано для поражения любых воздушных целей, включая гиперзвуковые», — уточняет издание.

Сообщается, что таким оружием предполагается оснащать корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis. По данным газеты, разработка оружия ведется в сотрудничестве с Францией и Германией, а в создании прототипа используются материалы США.

Принцип работы рельсовой пушки заключается в разгоне снаряда вдоль двух металлических направляющих при помощи электромагнитного поля без использования пороха.

В ноябре 2024 года издание South China Morning Post (SCMP) сообщило о разработке в Китае мощного микроволнового оружия, которое похоже на суперлазер «Звезды смерти» из фильма «Звездные войны». По данным SCMP, комплекс успешно прошел испытания.