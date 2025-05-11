Один пешеход погиб и два пострадали из-за наезда гонщика в Иркутской области
Житель Ангарска Иркутской области участвовал в нелегальных гонках и сбил насмерть одного пешехода, еще два человека пострадали. Об этом 11 мая сообщила прокуратура региона.
Установлено, что водитель автомобиля Toyota Chaser, участвуя в гонках, наехал на пешеходов, находившихся рядом с проезжей частью.
«В результате 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Также получили травмы еще два пешехода», — указано в Telegram-канале ведомства.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
10 мая поезд «Ласточка» столкнулся с легковым автомобилем в Краснодарском крае, в результате чего погиб один человек. Уточнялось, что водитель автомобиля ВАЗ-2109 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с рельсовым транспортом. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.