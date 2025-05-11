Покер Серлота помог «Атлетико» разгромить «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

Мадридский футбольный клуб (ФК) «Атлетико» обыграл команду «Реал Сосьедад» в матче 35-тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига).

Встреча состоялась 10 мая на домашнем для команды из Мадрида стадионе «Метрополитано» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Победу своей команде принес норвежский форвард Александр Серлота, который оформил покер (7-я минута, 10-я, 11-я и 30-я).

На данный момент «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 70 очками, а «Реал Сосьедад» — на 12-м месте, имея в копилке 43 очка.

Английский футбольный клуб (ФК) «Манчестер Юнайтед» разгромил испанский «Атлетик» в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча состоялась 1 мая в Бильбао (Испания) и завершилась со счетом 3:0.