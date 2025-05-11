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Bloomberg сообщило об утрате советом нацбезопасности США силы при Трампе

Bloomberg: совет нацбезопасности при Трампе отодвинут на второй план
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте США Дональде Трампе утратил свою прежнюю силу в Белом доме после отставки помощника президента по СНБ Майка Уолтца. Об этом 10 мая сообщило агентство Bloomberg.

«Трамп не спешит называть постоянную замену своему советнику по национальной безопасности. Но он уже послал четкий сигнал: работа, которую когда-то занимали Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский (оба в свое время занимали должность советника президента США по национальной безопасности. — Ред.), не будет иметь такого большого значения в его администрации», — говорится в издании.

Уточняется, что еще до снятия Уолтца с должности Трамп сократил штат и влияние СНБ, полагаясь вместо этого на интуицию и тесный круг сторонников. Американский лидер давно обещал искоренить давних правительственных служащих, которые, по его мнению, пытались саботировать его инициативы. Сторонники Трампа поддерживают его решение по сокращению СНБ.

Трамп уволил советника по нацбезопасности Майка Уолтца. Что пишут СМИ

Портал Axios со ссылкой на источники 2 мая сообщил, то советник Трампа Стивен Миллер набирает популярность в Белом доме как один из главных кандидатов на пост советника по национальной безопасности США.

Канал Fox News 1 мая сообщил, что Майкл Уолтц покинул пост советника президента по нацбезопасности. Указывалось, что администрацию покинули также заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники совета по нацбезопасности.

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