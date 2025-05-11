СМИ заявили о возможном назначении женщины на пост главы британской разведки

Главой британской разведки MI6 впервые в истории королевства может стать женщина, так как до финального этапа собеседования на данную должность дошли три женские кандидатуры. Об этом 10 мая сообщила британская газета The Sunday Times.

«Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина. Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами — две из них были офицерами MI6», — отмечается в издании.

Предположительно, известна одна из трех претенденток на должность главы разведки. По данным газеты, это Барбара Вудворд, которая является одной из самых высокопоставленных женщин в министерстве иностранных дел Великобритании. Однако ее кандидатуру некоторые представители ведомства критикуют и не поддерживают за симпатию к Китаю.

Поэтому, как заявляет газета, на данный момент неизвестно, кто именно займет пост главы разведки Британии Ричарда Мура, который должен уйти в отставку после пяти лет руководства MI6 осенью 2025 года.

В Международном олимпийском комитете (МОК) 20 марта сообщили, что Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной на посту президента организации.