Трамп сообщил о планах по увеличению торговли с Индией и Пакистаном
Американский лидер Дональд Трамп 11 мая сообщил о том, что планирует увеличить объемы торговли США с Индией и Пакистаном.
«Я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими нациями», — говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.
Кроме того, он отметил, что гордится помощью США в достижении режима прекращения огня между Индией и Пакистаном. По его словам, договор двух стран является смелым действием.
Пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар 10 мая сообщил о том, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Тогда же Трамп уточнил, что договор между странами был подписан при посредничестве США.